Отборочный турнир по баскетболу пройдет в Нижнем Новгороде

12 сентября на площадке «Спорт Порт» состоится отборочный турнир по баскетболу 3х3 RB Half Court. К участию в турнире допускаются лица, достигшие 16 лет. Участвовать могут команды в составе которых 3 полевых игрока и 1 на замене. Начало регистрации - в 9.00, старт игры – в 10.00.

Судейство будет осуществляться по правилам FIBA 3x3. Особенностью турнира станут дополнения в правилах. Одна игра будет длится 10 минут с ограничением в 21 очко. Об этом сообщает федерация баскетбола Нижегородской области.

Победа в матче дает 5 баллов. Бонусные 6 баллов сможет получить команда, набравшая самое большое количество очков в своей группе.

- Турнир RB Half Court ориентирован на атаку, но это не лишает игру стратегии. Кто покажет самые высокие скорости, отменную физическую подготовку, выверенное командное взаимодействие, а главное – точность, будет вознагражден победой.

Дарья Сутормина