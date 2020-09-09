Жителю Арзамаса грозит пожизненное заключение за убийство своей семьи

63-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья бывшую жену и пасынка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, трагедия произошла 14 января в деревне Озерки Арзамасского района. Во время ссоры мужчина выстрелил в 28-летнего пасынка и 45-летнюю бывшую супругу. Они скончались на месте от ранений.

Подозреваемого задержали в тот же день. Он во всем признался. Предполагается, что конфликт произошел, когда бывшие супруги не смогли поделить имущество.

Теперь мужчина предстанет перед судом. За жестокое убийство двух людей жителя Арзамаса могут лишить свободы пожизненно.

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