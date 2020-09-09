Глеб Никитин и Игорь Шувалов провели рабочую встречу Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве прошла встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и главы ВЭБ. РФ Игоря Шувалова. Наибольшее внимание было уделено вопросу трансформации транспортной системы города. Об этом сообщает пресс служба правительства Нижегородской области.

- Стратегия, разработанная совместно с ВЭБ.РУ, подразумевает закупку нового подвижного состава – автобусов, троллейбусов, трамваев, а также модернизация инфраструктуры электротранспорта, в том числе строительство новых трамвайных путей, говорится в сообщении. - Нагрузка на общественный транспорт составляет 500 миллионов пассажиров при население в 1,7 млн. человек. Обеспечить быстрое и комфортное передвижение пассажиров – приоритет региона.

Реализовать изменения планируется с помощью использования инфраструктурных облигаций. Также Глеб Никитин предложил Игорю Шувалову совместно проработать возможность использования инфраструктурных облигаций при строительстве новых станций метро.

Кроме вопросов улучшения транспортной системы, губернатор и глава ВЭБ.РУ обсудили вопросы подготовки Нижнего Новгорода к 800-летию и редевелопмента исторической части города.

Напомним, команда из Нижнего Новгорода на базе образовательной программы ВЭБ.РФ и бизнес-школы «Сколково» разрабатывает концепцию IT-города. Они планируют к 2035 году создать в городе несколько IT-кластеров , которые будут включать в себя научно-образовательные учреждения, бизнес-центры, рекреационные и парковые зоны. Также при поддержке ВЭБ.РУ планируется масштабный выпуск IT-продуктов и услуг.

Дарья Сутормина