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159 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

Общее число зараженных превысило 29 тысяч человек
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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За минувшие сутки на территории Нижегородской области выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 29 018 человек, - говорится в сообщении. – Из них 1,7 тысяч человек сейчас проходят лечение на дому, так как болезнь протекает у них практически без симптомов или в легкой форме. В больницах остаются около тысячи человек.

К сожалению, растет и печальная статистика – за сутки в Нижегородской области от коронавируса скончались еще три человека. Таким образом, общее число жертв опасной инфекции в нашей области составило 504 человека.

На сегодняшний день Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. Уже в ближайшее время в регион должна поступить первая партия вакцины от коронавируса. В первую очередь, она будет рассчитана на нижегородских медиков. Вслед за ними привиться от Covid-19 смогут и все желающие нижегородцы.

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Коронавирус в Нижегородской области