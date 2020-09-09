Росгвардия проверила места голосования в Нижегородской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области

В начале нового учебного года и в преддверии Единого дня голосования сотрудники охраны образовательных учреждений прошли проверку. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

На местах проведения голосования работников проверили на знание должностной инструкции и правил пользования «тревожной» кнопкой.

Кроме того, для представителей частных охранных организаций провели инструктажи по алгоритму действий при возникновении чрезвычайных происшествий.

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