Еще три нижегородца скончались от коронавируса

В Нижегородской области продолжает расти число жертв коронавируса. Только за минувшие сутки в регионе скончались еще три человека. Таковы данные портала Стопкоронавирус.рф.

- За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 159 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. – Таким образом, общее число подтвержденных диагнозов в регионе достигло 29 018. Больше 1700 человек сейчас проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой степени. В больницах остается около тысячи пациентов. Еще 16 человек помещены в обсерваторы.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений. В регионе, наконец, заработали кинотеатры и читальные залы. Однако целый ряд требований сохраняется – к примеру, соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение масок в местах скопления людей.

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