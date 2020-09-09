Сормовскую линию метро предлагают продлить в Нижнем Новгороде

В городском бюджете можно найти средства на продление Сормовско-Мещерской линии метро. Об этом сообщил бывший мэр Нижнего Новгорода, действующий депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев во время обсуждения перспектив развития нижегородского метрополитена с подписчикам в Instagram.

Нижегородцы в социальной сети выступили с предложением продлить Сормовскую линию на одну станцию до «Вари» и там организовать транспортно-пересадочный узел. Это бы позволило связать метро с электричками до Починок и трамваями № 6 и № 7, которые идут до Московского вокзала. Так жители Сормовского и Московского района смогут забыть о пробках.

Юрий Лебедев поддержал эту идею, поскольку наземная ветка до центра Сормово — самый дешевый вариант строительства в городе. Но для этого нужна проектно-сметная документация и профессиональная оценка проектировщиков. В городском бюджете можно было бы найти средства, хотя из-за пандемии все уровни бюджетов «просели».

Что касается метро в верхней части города — в ближайшем будущем строительство ветки до Сенной площади не предвидится, поскольку средств на это пока недостаточно. «Метро штука дорогая и финансируется только из федерального бюджета», - пояснил Юрий Лебедев.

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