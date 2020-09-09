Архивные документы и новые экспонаты появились в музее имени Тани Савичевой в Шатках

Фото: пресс-служба исполкома ОНФ Нижегородской области

8 сентября, в день установления блокады Ленинграда, нижегородские активисты Общероссийского народного фронта передали ценные документы и детские вещи военных лет для пополнения экспозиции музея имени Тани Савичевой в Шатках.

Так в музее появились новые экспонаты - почтовые открытки периода Великой Отечественной войны, книга «Ленинград в Великой Отечественной войне Советского Союза 1944 года издания», пожелтевшие от времени листы газеты «Ленинградская правда» от 20 января 1944 г., которая она вышла за 7 дней до снятия блокады, старый потертый чемодан с детскими валеночками, детская шубка времен 1940-х годов и другие. Эти исторические материалы достались нижегородцам от поискового объединения «Северо-Запад» Санкт-Петербурга, сопредседателя Центрального штаба ОНФ, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой и руководителя творческой мастерской «Невский Баталист», члена Центрального штаба ОНФ Дмитрия Поштаренко.

«Все меньше живых свидетелей военных лет остаются с нами и могут рассказать страшную правду о войне, которая унесла многие миллионы жизней. А нам обязательно нужно ее помнить, чтобы никому в мире больше не довелось пережить такой ужас! В Шатках работа по увековечиванию памяти, сразу чувствуется, ведется с большой глубиной и любовью – здесь чтят, помнят, собирают по крупицам информацию о войне и передают ее нашим детям и внукам», - считает Елена Цунаева.

Напомним, что 23 января 2020 года в Шатках праздновали день снятия Блокады и 90 лет со дня рождения Тани Савичевой. Дневник 12-летней девочки стал одним из свидетельств обвинения фашизма на Нюрнбергском процессе. В нем несколько страниц, на каждой из которых всего одна запись – рукой голодающего ребенка выведен день и час гибели каждого из ее близких. Таня вместе с другими ленинградскими детьми была эвакуирована из осажденного города в Шатки, где и умерла, несмотря на усилия врачей и воспитателей.

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