Нижний Новгород встал в пробках 9 сентября

Утром 9 сентября Нижний Новгород сковали пробки Фото: Яндекс

По данным Яндекс.Карт, сегодня утром в Нижнем Новгороде образовались 5-бальные пробки. В настоящее время движение затруднено на Московском, Сормовском и Казанском шоссе, проспекте Гагарина, улицах Коминтерна и героя Попова, Окском и Казанском съездах.

Загруженность дорог незначительно меньше и в центре города. Проехать трудно на улицах Максима Горького, Ванеева, Белинской, Тимирязева и Ильинской.

Напомним, что из-за строительства новой дорожной развязки в поселке Ольгино до декабря 2020 года въезд в Нижний Новгород затруднился. Для движения там открыты только две полосы из четырех.

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