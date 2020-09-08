Ураганный ветер ожидается в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области 9 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС такая погода простоит в Нижнем Новгороде в течение целых суток 9 сентября, - говорится в сообщении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе увеличивается риск увеличения числа аварий, связанных с повреждением линий электропередач и обрушением слабоукрепленных ветхих конструкций. Также возможно падение старых деревьев. Особенно внимательными стоит быть строителям, так как вероятны затруднения при проведении высотных работ из-за сильного ветра.

По словам спасателей, если непогода застала вас на улице, то стоит укрыться в ближайших домах. При этом крайне важно держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Если вы обнаружили оборванные провода, необходимо сразу же сообщить об этом в местную администрацию. В том случае, если во время урагана вы оказались дома, то не стоит подходить к окнам во избежание травм от разбитых стекол.

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