Сергей Панов стал генеральным менеджером сборной России по баскетболу

Президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назначил Сергея Панова на должность генерального менеджера сборной страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Это одно из ведущих руководящих действующих лиц в российском баскетболе, у него есть очень интересный проект в Нижнем Новгороде, где выступает довольно симпатичная команда с большим количеством российских баскетболистов. Панов обладает большим опытом и игрока, и менеджера. Появление такой личности в национальной команде - огромный плюс, это обязательно пойдет на пользу мужской сборной», - заявил Андрей Кириленко.

Теперь двукратный серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Сергей Панов планирует совмещать работу в национальной команде с должностью генерального менеджера клуба "Нижний Новгород".

«Надеюсь, что сможем совместными усилиями с тренерским штабом и федерацией создать боевую, благоприятную атмосферу для участия в сборной страны лучших игроков и вернуть победные традиции российского баскетбола, существовавшие и во времена нашего поколения, и в конце 2000-х - начале 2010-х», - сказал Сергей Панов. Работу он начнет с переговоров с клубами и создания комфортных условий для баскетболистов сборной.

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