Наталья Назарова: «Выбор своего депутата – это важный момент, который может значительно повлиять на развитие города»

Меньше недели остается до Единого дня голосования – 13 сентября. Жители Нижнего Новгорода и отдельных районов области уже активно участвуют в избирательном процессе. На это обратила внимание депутат Госдумы Наталья Назарова.

- Задача избирателей – проголосовать за такого человека, который будет представлять и отстаивать их интересы, - уверена Наталья Назарова. - Депутату приходится работать с предельно конкретными задачами: где-то нужна детская площадка, где-то требуется капитальный ремонт, где-то есть проблемы с отключениями электроэнергии и пр. Депутат должен заниматься решением проблем школ, больниц и детских садов. Поэтому выбор своего депутата – это важный момент, который может значительно повлиять на развитие города.

По оценке Натальи Назаровой, сейчас голосование проходит с учетом всех необходимых эпидемиологических требований.

- Особый режим готовности никто не отменял, поэтому важно, чтобы все меры предосторожности были соблюдены, - напомнила Наталья Назарова. - У нас уже есть хороший опыт голосования по поправкам в Конституцию, когда на каждом участке выдавали средства индивидуальной защиты и ручки. Лично ходила на участок и проверила нововведения на себе.

При этом у нижегородцев сохраняется возможность досрочного голосования: кто-то в воскресенье работает, кто-то находится в отпуске, а кто-то на даче.

- Не у каждого есть возможность прийти именно 13 сентября на избирательный участок, - считает Наталья Назарова. - Предварительное голосование - это весьма удобная форма волеизъявления граждан и, самое главное, реализации их избирательного права.