Нижегородская область стала лидером в рейтинге «Инвестиционной активности регионов»

Нижегородская область возглавила рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за август 2020 года. Результаты опубликованы на сайте журнала «Инвест-Форсайт».

«В ТОП вырвались в большей степени благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также важную роль сыграл запуск импортозамещающего производства комплектующих для кораблестроения. Мы лидируем в рейтинге уже не первый месяц и не собираемся останавливаться», - прокомментировал успех губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram.

Как и в прошлом месяце, на первое место наш регион вышел с большим отрывом, набрав 179 баллов. В тройку лидеров также попала республика Татарстан (128 баллов) и Липецкая область (123 балла).

В основу рейтинга легли сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах. Они оценивались по 10-балльной шкале: 10 баллов — ввод в эксплуатацию проекта или его очередного этапа; 9 баллов — выделение для проекта финансирования, кредита; 7 баллов — подписание соглашения о реализации проекта; 4балла — подписание соглашения о намерениях.

За масштаб реализованного проекта начислялись дополнительные баллы: 6 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 1 млрд рублей до 5 млрд рублей; 9 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей; 12 баллов — если объем инвестиций превышает 10 млрд рублей.

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