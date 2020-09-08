Два дома в ЖК «Новинки Smart City» сдадут в эксплуатацию в октябре

180 человек работают на строительной площадке ЖК «Новинки Smart City» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дома №14 и №15 в ЖК «Новинки Smart City» планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре. Сейчас в них продолжаются фасадные и внутренние отделочные работы, организуется парковочная зона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На стройплощадке задействовано 180 специалистов 9 единиц техники. По словам заместителя министра строительства региона Александра Мудрова, все работы проходят в соответствии с графиком.

Дома №14 и №15 уже готовятся к вводу в эксплуатацию Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Ранее Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства и подрядчику было рекомендовано увеличить число рабочих на объекте. Как нас заверил подрядчик, в настоящее время на строительной площадке продолжается мобилизация работ в целях завершения строительства жилого комплекса в установленные сроки. Несмотря на снижение интенсивности, достройка не прекращалась. Есть все необходимые материалы, их поставка осуществляется бесперебойно. До конца года обещают завершить строительно-монтажные работы на всех 9 оставшихся домах. В первом квартале 2021 года останется только провести благоустройство территории», - рассказал Александр Мудров.

К отделке и монтажу входных и межкомнатных дверей также приступили в домах №16 и №17. Параллельно в домах с №16 по №19 ведутся работы по устройству фасадов, по монтажу светопрозрачных конструкций, по каменной кладке, а также по монтажу вводно-распределительных устройств и индивидуального теплового пункта. При этом в домах №№20, 21 и 22 ведется подготовка к демонтажу фасадов, выполненных обанкротившимся застройщиком из горючих материалов.

Строительные работы идут еще в 6 домах ЖК Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, что 1 июля 2020 года в ЖК «Новинки Smart City» дома №8 и №10 были введены в эксплуатацию. 126 вложившихся в строительство нижегородцев восстановили свои права.

Изначально завершить строительство и восстановить права дольщиков обещали к 2022 голу. Но благодаря совместным усилиям, планомерной работе и взаимодействию правительства Нижегородской области с Фондом сроки ввода домов в эксплуатацию были сокращены до 2021 года.

В жилой комплекс «Новинки Smart City» входит 25 домов. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года. Права всех 1,8 тыс. дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.

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