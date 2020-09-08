Жители семи районов Нижнего Новгорода остались без света и воды

Сегодня жители сразу семи районов Нижнего Новгорода остались без света и воды. Причиной этого стали плановые отключения. Тяжелее всего пришлось Нижегородскому району.

- В Нижегородском районе Нижнего Новгорода намечены плановые отключения электроэнергии в доме № 9б по улице Большая Покровская, в доме № 35 по улице Почаинская, в доме № 4б по улице Артельной, в доме № 89/1 по улице Лысогорской и в домах с 3 по 9 в Конном проезде, - говорится на сайте единой диспетчерской службы Нижнего Новгорода. – В этом же районе без горячей воды остался дом № 160 по улице Максима Горького.

Немногим легче и жителям Приокского района Нижнего Новгорода. К примеру, в деревне Сартаково без света осталась вся улица Центральная. Одновременно с этим горячую воду отключили сразу в нескольких домах по Анкудиновскому шоссе, улице Карбышева и по улице Горной. В том числе под отключения попала и школа-интернат для глухих детей. Горячее водоснабжение было выключено в домах № 7,5, 3 по улице Карбышева, в домах 32,11,13,26,30,28,26а,9а по Анкудиновскому шоссе и в домах № 6,6а,2а,4 по улице Горной.