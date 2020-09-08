Нижегородская «Волна» вышла в шестерку сильнейших команд ПФЛ

Фото: Павел Новиков

Нижегородские футболисты победили со счетом 1:0 на встрече с «Ладой» из Дмитровграда. Матч Профессиональной футбольной лиги прошел 6 сентября на стадионе «Локомотив». Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

С первых минут «Волна» завладела территориальным и игровым преимуществом, но в реализации моментов команде не хватало точности. На 43-й минуте игры за нарушение против Никиты Козловского, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Лады». Его реализовал Алексей Друзин.

Во втором тайме уже гости завладели игровым преимуществом, на что «Волна» отвечала опасными контрвыпадами. Доигрывали матч команды в неравных составах. У нижегородцев был удален молодой футболист Егор Кожухов, а у «Лады» — Виктор Уан.

Тем не менее, «Волна» выиграла и вышла в шестерку сильнейших команд ПФЛ, группы 4.

«Такая игра, с обилием голевых моментов, должна была понравиться болельщикам. Обе команды играли на атаку. Мы больше контролировали мяч и создали большее количество опасных моментов. Гол, который мы забили, был заслуженным — мы на него наиграли. Во втором тайме соперник прижал нас к воротам, стало трудно выходить из обороны, а мяч перестал держаться. За некоторые моменты мне было тревожно, но команда справилась. Я благодарен команде за победу и болельщикам за поддержку», - поделился главный тренер «Волны» Владимир Силованов .

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