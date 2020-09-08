Около 300 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

19 участков дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев провел инспекцию ремонта дорог в Советском районе.

По словам директора городского департамента дорожного хозяйства Александра Герасименко, в этом году отремонтировали около полутора тысяч квадратных метров дорожного и тротуарного покрытия на улице Генкиной. В ремонтный список в Советском районе также вошли участки дорог по улице Ошарской и Республиканской. На них работы завершены, работает комиссия по приемке.

«На улице Генкиной мы полностью поменяли дорожное покрытие, сделали тротуар и озеленили территорию между тротуаром и дорожным покрытием. Сейчас остались последние штрихи - наносим разметку из термопластика, на которую даём гарантию один год», - рассказал представитель компании-подрядчика Эдмон Егизарян.

«Из 19 отремонтированных участков дорог четыре уже приняты, остальные находятся на стадии приёмки. Всего на текущий момент в городе проведён капитальный ремонт порядка 300 тыс кв метров дорожного полотна – это 84% от плана на год», - сообщил Юрий Шалабаев.

В этом году по нацпроекту в Нижнем Новгороде планируется ремонт 24 участков дорог. Из федерального, регионального и местных бюджетов на это выделено около 500 млн рублей. Также будут использованы средства, сэкономленные после проведения торгов по выбору подрядчиков.

Нижегородцы могут пожаловаться в администрацию города на грубые нарушения технологии со стороны подрядчиков, чтобы виновных привлекли к ответственности. Обращения принимаются и на официальных аккаунтах в социальных сетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам! Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.