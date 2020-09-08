Нижний Новгород попал в ТОП-10 самых непопулярных для туристов городов

Нижний Новгород оказался на 7 месте в ТОПе-10 самых непопулярных городов этого лета. Результатами исследования поделился российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Выяснилось, что в этом сезоне туристы реже всего посещали Волгоград, Воронеж, Суздаль, Ярославль, Переславль-Залесский, Углич, Нижний Новгород, Калининград, Саратов и Луга. В среднем люди бронировали жилье в этих городах на 1 - 6 ночей и тратили на аренду от 1,4 до 5,4 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего можно было съездить в Калининград, дороже — в Суздаль. В Нижнем Новгороде туристы задерживались на 3 ночи, снимая жилье за 2,5 тысячи рублей.

Рейтинг непопулярных российских городов составлен на основании данных оплаченных туристами заявок с 1 июня по 31 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам! Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.