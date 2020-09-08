Художники из Нижнего Новгорода присоединятся к созданию научно-художественного музея в Ленинградской области

Музей в формате art & science появится в Ленинградской области. К его созданию привлекут художников из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ТАСС.

Музей академика Ивана Павлова планируют организовать за счет президентского гранта уже в следующем года. На это выделено около 7,5 млн рублей. Экспозицию с инсталляциями, 3D-проекциями и био-артом разместят здании «Старой лаборатории» в Колтушах (Ленинградская область), где располагается мемориальный музей ученого.

«Мы будем привлекать художников для того, чтобы они средствами научного искусства интерпретировали, разъясняли ту науку, которой занимались в школе Павлова. Художник осмысляет тот научный материал, с которым он работает, и дальше создает инсталляции», - рассказала куратор проекта Ирина Актуганова.

Над проектом будут работать историки науки и ученые Института физиологии РАН имени И.Павлова, а также художники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы. Новое пространство может открыться для посетителей в мае 2021 года.

После открытия постоянной выставки «Новая антропология» здание "Старой лаборатории" окрестили первым art & science музеем в России, Санкт-Петербург - столицей art & science, а посещаемость мемориального музея Павлова на втором этаже выросла в 10 раз. Реновация и расширение должны закрепить этот результат.

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