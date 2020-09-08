Нижегородцы отдали мошеннице более 2,5 млн рублей

Мошеннице, обманувшей четырех нижегородцев, пришлось подписать подписку о невыезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Со своими жертвами 36-летняя злоумышленница познакомилась на улице и в храме, представившись сотрудницей суда. Женщина быстро втерлась в доверие, предложив нижегородцам помощь в решении их жизненных проблем. За услуги она попросила деньги, а получив их, переставала выходить на связь.

На уловку мошенницы попались четыре человека. В общей сложности они потеряли более 2,5 млн рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемую в Нижегородском районе. Оказалось, что женщина ранее уже была судима. Она может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям в регионе.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Теперь злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.

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