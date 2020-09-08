На Автозаводе заметно выросло число заболеваний коронавирусом

По оперативным данным, за последние сутки у 24 жителей Автозаводского района подтвердился коронавирус. Теперь общее число заболевших на Автозаводе составляет 3354 человек. О статистике распространения инфекции в районах Нижнего Новгорода и региона сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Из 28 859 зараженных коронавирусом нижегородцев 14 226 живут в областном центре, еще 14 633 – в районах и городских округах региона.

В настоящее время самым зараженным оказался Автозавод. Ситуация в остальных районах Нижнего Новгорода обстоит следующим образом: в Ленинском районе зафиксировано 2269 случаев заражения, в Канавинском – 1865, в Советском – 1596, в Сормовском – 1513, в Московском – 1474, в Нижегородском – 1204, в Приокском – 951.

На 8 сентября наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в Дзержинске (2 476), Павловском районе (1 468) и на Бору (1 039). Меньше всего от болезни пострадали жители Большемурашкинского района (23 человека), а также Вадского и Первомайского районов (по 30 человек).

При этом 25 572 жителя региона, перенесших коронавирус, уже выздоровели. За последние сутки в 38 районах Нижегородской области инфекцию не выявили.

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