Соломон Апоян: «Досрочные выборы предоставляют возможность проголосовать большему числу граждан»

Директор Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, сопредседатель РО ОНФ Соломон Апоян прокомментировал преимущества досрочного голосования, которое в Нижегородской области стартовало 2 сентября.

"Формат досрочного голосования, думаю, удобен для всех, кому часто приходится бывать в командировках, в том числе и для меня. Не всегда мы можем оказаться на своих избирательных участках в день голосования, но в течение недели время обязательно найдем. Поэтому досрочные выборы предоставляют возможность проголосовать как можно большему числу граждан.

Мотивация идти на выборы 13 сентября для нижегородцев, что называется, лежит на поверхности. Раньше не было городских программ по благоустройству городской среды, дворов, скверов - теперь деньги на их реализацию выделяются из федерального, областного и городского бюджета. Значит, от жителей должны быть представители в лице депутатов, которые будут отстаивать наши интересы. Депутаты каждого округа будут добиваться, чтобы больше денег вкладывалось в развитие территорий. Реализовывать проекты благоустройства придется совместными усилиями избранников народа и избирателей.

Что касается мер безопасности в условиях угрозы коронавируса, то на избирательных участках они обеспечиваются на высшем уровне: термометрия, одноразовые маски и перчатки, ручки. Во время голосования по поправкам в Конституцию не было ни одного случая заражения COVID-19. Так что и 13 сентября рисков для здоровья избирателей нет", - уверен Соломон Апоян.

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