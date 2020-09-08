Отделения ФНС закрываются в семи районах Нижегородской области

С 1 октября в Нижегородской области закроются территориальные отделения ФНС сразу в семи районах. Об этом сообщает пресс-служба управления ФНС России по Нижегородской области.

В частности, буду закрыты пункты межрайонной ФНС № 13, расположенные в рабочем поселке Тоншаево, городе Ветлуге, поселках Тонкино и Шаранге. Все услуги ФНС граждане смогут получить в Урене по адресу улица Ленина, дом 86. Схожая судьба ожидает и пункты межрайонной ФНС № 8, расположенные в поселках Варнавино, Красные Баки и Воскресенское. После их закрытия местным жителям придется обращаться в семеновское отделение по адресу: площадь Ленина, дом 2.

Впрочем, сильно расстраиваться нижегородцам не стоит. Эти же услуги они смогут получить в любом многофункциональном центре. На сегодняшний день нижегородские МФЦ оказывают свыше 20 видов услуг.

Кроме того, воспользоваться услугами налоговой службы можно дистанционно с помощью интерактивных сервисов на сайте ФНС и через портал госуслуг.

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