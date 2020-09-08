300 тысяч рублей и выходные в Сочи могут выиграть нижегородские спортсмены-экстремалы на Urban Battle

Фото: пресс-служба Tele2

Любителей экстрима из Нижнего Новгорода приглашают принять участие в проекте Urban Battle. Уличные онлайн-состязания от Tele2 этой осенью развернутся в 8 городах России.

Городским спортсменам, занимающимся скейтбордингом, bmx-райдом, фрираном, паркуром, скоростными заездами на роликовых коньках или самокатах предлагают продемонстрировать трюки в прямом эфире социальных сетей и отправить видео на конкурс. Подать индивидуальную или командную заявку на участие можно до 14 сентября.

В гонке за главным призом экстремалы протестируют 4G-интернет в разных городских локациях, на разных средствах передвижения и на разных скоростях. А зрители стримов смогут убедиться, что видео заездов от оператора-организатора соревнований транслируется в высоком качестве и без задержек. Впоследствии эти эфиры станут частью профессионального видеоролика каждой команды.

Видео заездов опубликуют на сайте проекта, и народные победители Urban Battle получат подарочные сертификаты в магазин спортивного снаряжения. А кому достанется денежный приз и экстремальная поездка на выходные в Сочи во время телемоста решат члены жюри — лучшие в своих категориях известные спортсмены. Среди них чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева. Общий призовой фонд проекта составляет 3 млн рублей.

На онлайн-церемонии награждения 3 октября жюри определит победителей в каждом городе: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Архангельске, Кирове.

«Нижний Новгород попал в число городов-участников благодаря мощному развитию уличной культуры. В регионе много профессиональных команд и спортсменов, которые имеют высокий уровень», - подчеркнул коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

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