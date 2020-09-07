Открытие сквера «Звезда» прошло в Нижнем Новгороде. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Бекетова состоялось открытие сквера «Звезда». Благоустройство на объекте проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Качество работ по благоустройству общественного пространства в Советском районе совместно с жителями проверил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

Известно, что во время общественных слушаний по созданию проекта сквера, местными жителями было предложено большое количество идей, которые подрядная организация постаралась выполнить во время проведения благоустройства.

Так, детский игровой комплекс из прочной и устойчивой к любой погоде лиственницы оставили, отремонтировав и покрасив. На территории сквера выложили брусчаткой дорожки на месте уже вытоптанных тропинок, а также установили освещение, которого прежде в сквере не было. Подрядчик оборудовал площадку для выгула собак, а по периметру сквера проложил беговую дорожку.

Также в сквере установили беседку для фотосессий и создали зону тихого отдыха с белым садом. Рабочими также было высажено полторы тысячи кустарников с цветниками и молодые деревья. Кроме того, сверх контрактных обязательств подрядная организация заасфальтировала дорогу к храму.

- Каждый уголок сквера облагородили, сделали для людей. То, что мы на слушаниях предлагали, сейчас видим перед собой: живое, красивое, настоящее, – рассказала о своих впечатлениях местная жительница Галина Лутохина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.