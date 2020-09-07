Проверку капремонта проблемной кровли провели в Краснобаковском районе. Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

В поселке Лесной Краснобаковского района провели капитальный ремонт проблемной кровли. Об этом сообщает фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Комиссия из специалистов отметила, что подрядчик справился с работой по ремонту кровли дома №13 без нарушенийи и в срок.

В рамках капитального ремонта демонтировали старое покрытие крыши, обустроили ливневки. Кроме того, поверхность крыши в один уровень выравняли керамзитом.

По словам представителя подрядной организации, также был произведен ремонт межпанельных швов фасада дома по просьбе местных жителей.

- Особенно приятно, что жители остались довольны капитальным ремонтом и отметили нашу работу благодарственным письмом, - рассказал руководитель Фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк.

Отметим, что к проведению капитального ремонта в 2016 году приступала другая подрядная компания, с которой расторгли контракт из-за многочисленных нарушений и систематических срывов сдачи сроков.

В марте прошлого года Фонд капитального ремонта выбрал другую подрядную организацию, которая приступила к работам 2 июня 2020 года.

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