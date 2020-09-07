Артем Кавинов: «От каждого голоса зависит, насколько работоспособной и активной будет местная депутатская команда»

Голосование на выборах депутатов регионального и муниципального уровней в Нижегородской области проходит со 2 по 13 сентября 2020 года включительно.

Это позволяет гражданам самостоятельно выбрать удобный день и время, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать.

К тому же, такой способ голосования позволяет избежать скопления большого количества человек в одном месте в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- От каждого голоса зависит, насколько работоспособной и активной будет команда представительных органов власти, как будет жить и развиваться территория, - заявил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Он также отмечает, что высокая явка избирателей на голосование, позволит обеспечить наиболее объективный общий результат.

Самое важное на голосовании - легитимность, поэтому особая ответственнось ложится на наблюдателей и избирательные комиссии.

- Именно муниципальные депутаты, депутаты сельсоветов первыми реагируют на изменение ситуации на территориях, они ближе всего к избирателям и дают самую актуальную обратную связь по новым законодательным инициативам. Поэтому очень важно всем избирателям своих кандидатов по возможности послушать на встречах и составить мнение на основе объективных фактов, - обратил внимание на масштабность выборов депутат Госдумы.

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