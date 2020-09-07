Санитарная авиация региона эвакуировала 222 пациента с начала года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С января по август 2020 года санитарная авиация Нижегородской области выполнила 233 вылета на вертолете «Ансат», оснащенном необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Специальная бригада медиков, владеющая навыками работы в условиях полёта, эвакуировала в медицинские учреждения областного центра 222 пациента, в том числе 21 ребенка.

Как сообщил главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, в настоящее время медбригады санавиации развивают возможности межбольничной эвакуации, а также сокращают время ожидания необходимой пациенту медпомощи.

Отмечается, что медицинские бригады круглосуточно вылетают в любой район области для того, чтобы доставить пациента из ЦРБ в современное специализированное медицинское учреждение Нижнего Новгорода. В частности, санитарная авиация имеет большое преимущество перед передвижением наземным транспортом, так как в экстренных случаях счет идет на часы и даже минуты.

- С нашей бригадой летают узкие специалисты-консультанты для оказания медицинской помощи на месте. Так, например, при вылете в Уренскую ЦРБ в составе авиамедицинской бригады находился инфекционист, поскольку помощь требовалась пациенту в коме неясной этиологии. А недавно был совершен вылет в Ардатов. Там 49-летнему пациенту срочно потребовалась операция, и вместе с нашей авиамедицинской бригадой вылетел сосудистый хирург, - поделился Михаил Созонов.

Каждый день врачи регионального центра медицины катастроф совершают по 2-3 вылета. Так, за прошедший период 2020 года из разных районов Нижегородской области совершено 14 авиационных медицинских эвакуаций в ночное время.

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