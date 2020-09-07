Спортивный субботник состоялся в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Спортивный субботник прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие проводилось в рамках природоохранного марафона «Чистые берега», которая является частью ежегодной всероссийской акции «Вода России».

Спортивный субботник прошел в два этапа. На первом этапе участники занялись плоггингом - подъемом мусора во время пробежки. В начале для этого у катера «Герой» прошла тренировка под руководством чемпиона России в беге на 100 километров Дмитрия Павлова. Затем участники во время бега до метромоста вдоль берега Оки убирали мусор.

Второй этап субботника заключался в уборке на Волжской набережной.

После тренировки с вице-чемпионкой Кубка Нижнего Новгорода по бодибилдингу в дисциплине бодифитнес Анастасией Пеговой участники субботника навели порядок на участке от Борского моста до места слияния двух рек.

- Весной у нас не было возможности выходить на массовые субботники. Теперь, когда ограничения постепенно снимаются, мы стараемся организовывать такие уборки как можно чаще, - поделился министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Всего в уборке приняли участие 70 человек, в числе которых 40 сотрудников ГУ МЧС России по Нижегородской области, которые провели для остальных участников мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.

Во время субботника нижегородцами, а также специалистами министерства экологии и природных ресурсов региона, администрации Нижнего Новгорода и «Волонтерами Победы» было убрано примерно 100 мешков мусора.

Уборка производилась по принципу раздельного сбора мусора: в белые мешки собирались отходы, которые можно отправить на переработку, а в черные и синие – неперерабатываемые.

- Отмечу, что не обязательно ждать организованной уборки. Предлагаю нижегородцам самим выходить на небольшие субботники во время прогулок. Только таким личным примером мы сможем показать важность и необходимость бережного отношения к окружающей среде, - подвел итог Денис Егоров.

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