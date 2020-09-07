Глеб Никитин: «Более 50 медалей завоевали нижегородцы после возобновления спортивного сезона»

Фото: ГБУ «СШОР по современному пятиборью и конному спорту»

В период с 6 августа по 6 сентября 2020 года, с момента возобновления спортивного сезона, нижегородские спортсмены завоевали 54 медали. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Приятно, что наши спортсмены не потеряли форму и настоящий азарт. Мне хочется поблагодарить всех за новые достижения и пожелать удачи, - поделился глава региона.

По его словам, в частности, на счету нижегородцев 20 золотых медалей.

Напомним, что первые награды – пять золотых и пять бронзовых медалей нижегородцы получили на соревнованиях по академической гребле.

Из последних достижений – 3 бронзовые медали на первенстве Европы по гребле (для участников в возрасте не старше 23 лет).

Также 6 сентября 2020 года в Москве завершился чемпионат России по современному пятиборью, на котором серебро завоевали Сергей Баранов, Алена Кокрякова (Авдеева) и Людмила Тебекина.

22-летний воспитанник лысковского ФОКа, пятиборец Сергей Баранов отметил, что остался доволен своими результатами на соревнованиях, хоть и не мог тренироваться в полном объеме из-за пандемии коронавируса.

- После возобновления проведения соревнований российского и международного уровней нижегородские спортсмены добились весомых результатов. Надеюсь, на будущие победы наших земляков на международной арене, тем более что первые успехи уже есть, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Напомним, что всероссийские состязания являются отборочным этапом в национальные сборные.

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