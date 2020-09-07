Итоги акции «Помоги собраться в школу» подвели в Арзамасе. Фото: Центр развития добровольчества «Мой город».

В Арзамасе состоялось праздничное мероприятия с вручением подарков 35 первоклассникам из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает центр развития добровольчества «Мой город».

Волонтеры Центра развития добровольчества подвели итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которая посвящена началу учебного года.

Сначала состоялось торжественное вручение первоклассникам школьных рюкзаков, укомплектованных канцелярскими товарами.

Затем состоялся настоящий праздник, где дети могли поиграть с аниматором и угоститься сладостями.

На мероприятии также работала фотозона, различные игры и мастер-классы от партнеров проекта. В частности, дети и их родители могли понаблюдать за проведением опытов и экспериментов, поучаствовать в уроке живописи и рисования.

- Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году акция прошла успешно, – отметил координатор акции Михаил Антропов.

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