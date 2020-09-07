Свет и воду временно отключили в Нижнем Новгороде

В понедельник, 7 сентября, нижегородцы вновь останутся без света и воды. Причиной отключения стали плановые работы на системах ЖКХ. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света до 17:00 придется остаться жителям Автозаводского района — улицы 6-ой Микрорайон (№13,15,17а,17б,15б, 17).

В Нижегородском районе до 17:00 обесточат дома на улице Одесская (№2), Большая Перекрестная (№31-35,28-48), Максима Горького (№1,5а), Дальняя (№17,19,9д,15). До 19:00 отключение электроснабжения произошло на улице Лопатина (11,11а,13). До 16:00 отключили свет в доме № 89/1 на улице Лысогорская.

В Приокском районе до 17:00 без света остался дом на улице Вологдина (№1б).

Также без света до 17:00 в Ленинском районе уже остались жители улицыАкадемика Баха (№9,11,7,5,13,11/1), Даргомыжского (№10,12).

Отключения света также уже произошло в Канавинском районе. Здесь электроснабжение будет отсутствовать до 17:00 дня в доме №131 на улице Гордеевская.

Отключение от холодного водоснабжения запланировано в Советском районе до 00:00 8 сентября 2020 года по причине подключения вновь проложенного трубопровода. Воды не будет на улице Оранжерейная (№1-я,44,43,43А,45,46, 47,48А,48Б,49,50,50А,50Б,52А), Оранжерейная 2-я, (№4,7,10,10А,10Б,11,12,13,15,17,19,21,23), Тимирязева (№7/4,9,9/1,11,13,13/1). Кроме того, отключили воду в Оранжерейном проезде (№1,2,3,4,8).

В Сормовском районе холодную воду отключили до 22:00 на улице Ногина (№15,20,22), Замкнутая (№18) в связи с заменой водопроводного узла.

Полный график отключений электроэнергии и водоснабжения с номерами домов можно посмотреть на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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