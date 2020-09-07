В 35 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 25 393 человека, из них 14 126 проживают в Нижнем Новгороде, 14 587 – в районах и городских округах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Самыми зараженными территориями в Нижегородской области на данный момент являются Дзержинск (2 462 человека) и Павловский район (1 467 человек). Следом идёт Бор (1 028 человек) и Богородский район (763 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (30 человек), в Вадском районе (30 человек) и в Большемурашкинском районе (23 человека).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (3 330 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (945 человек).

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