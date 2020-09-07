Прямые перелеты в Екатеринбург запускают в Нижнем Новгороде

Международный аэропорт Стригино открывает прямые рейсы в Екатеринбург. Их начинает авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта Стригино.

Новые рейсы станут доступными с 18 сентября 2020 года, полёты будут совершаться четыре раза в неделю: отправление по понедельникам, средам и четвергам в 08:25, по пятницам – в 23:50.

Перелет из Нижнего Новгорода в Екатеринбург будет занимать у пассажиров почти два часа.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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