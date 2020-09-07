Еще 188 жителей Нижегородской области, перенесших коронавирус, здоровы

За последние три дня, включая выходные, выписано еще 188 выздоровевших от коронавируса пациентов. По оперативным данным, к 7 сентября нижегородским врачам удалось вылечить 25 393 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На сегодняшний день в регионе выявлено еще 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в Нижегородской области за все время — 28 713 человек.

Количество смертей увеличилось до 497 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё трое нижегородцев.

Отметим, что в Нижегородской области 778 996 человек сдали тесты на коронавирус.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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