Горячая линия на тему антитеррористической защищенности объектов пройдет в Нижегородской области

Горячая линия на тему антитеррористической защищенности объектов состоится 8 сентября 2020 года. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Звонки будут приниматься с 09:00 до 18:00. Отвечать на вопросы нижегородцев будут специалисты управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода.

Отметим, что основная тема телефонной линии обозначена так: «О реализации постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов различной сферы деятельности».

Свои вопросы можно задать по номеру телефона: 419-94-24.

Напомним, что до 13 сентября 2020 года в рабочие дни, с 8:00 до 20:00, управление по труду и занятости населения Нижегородской области проводит горячую линию по вопросам занятости.

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