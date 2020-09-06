В Нижнем Новгороде закрывается кото-кафе. Фото: Тайм-кафе «MURZIK»

Котокафе «Мурзик» закрывается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в официальной группе проекта в социальной сети «Вконтакте».

Владельцы кафе рассказали, что закрытие связано с тем, что в условиях пандемии, средств на аренду и содержание животных не осталось.

- Мы считаем не совсем корректным вести нескончаемые сборы на аренду и оплату расходов, когда проект изначально задумывался, как возможность содержать котеек за счёт нашей деятельности, а не за счёт сборов, - сообщается на странице котокафе.

В настоящее время в «Мурзике» находится 10 котиков, которые ищут себе новый дом и любящих хозяев. При этом владельцы отмечают, что они проработает до тех пор, пока в котокафе не останется 5 хвостатых, для которых есть дома на передержку.

Чтобы подарить пушистику новый дом, требуется связаться с администраторами и записаться на посещение. Подробнее о котах и кошках, ищущих себе новый дом, можно узнать в группе котокафе «Мурзик».

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