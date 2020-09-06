Досрочное голосование помогает обезопасить избирателей в условиях пандемии

Сопредседатель НРО Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Елена Ленина рассказала, что досрочное голосование на выборах депутатов регионального и муниципального уровней проводится с соблюдением всех эпидемиологических мер и помогает обезопасить избирателей.

В частности, она подчеркнула, что такой способ голосования позволяет избежать скопления большого количества человек в одном месте в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Голосование в Нижегородской области проходит со 2 по 13 сентября 2020 года включительно, это позволяет гражданам самостоятельно выбрать удобный день и время, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать.

- Конституция дала нам право голосовать, и непосредственно через это право мы можем влиять на формирование органов власти. Важно понимать, что высокая явка на любых выборах - это залог того, что они проведены честно. Кроме того, мы выражаем таким образом свою гражданскую позицию – голосуя, проявляем озабоченность судьбой своего города, муниципального образования, - добавила Елена Ленина.

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