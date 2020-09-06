Оксана Кислицына: «Надеюсь, что избиратели понимают степень своей ответственности за наше общее будущее»

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына поделилась мнением, какого итога она ждет от предстоящих выборов:

- От этих выборов лично я ожидаю, что по результатам голосования избирателей будут сформированы компетентные представительства органов власти в муниципальных образованиях. И работать в них будут не просто законно избранные депутаты, а, в первую очередь, неравнодушные люди, которые интересы своих избирателей будут ставить выше, чем свои собственные.

Очень надеюсь, что избиратели тоже понимают степень своей ответственности за наше общее будущее и придут голосовать 13 сентября.

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