Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области

С 10 по 25 сентября 2020 года сразу в нескольких районах Нижегородской области пройдут online-ярмарки вакансий рабочих мест. Нижегородцам расскажут о положении на рынке труда, а также помогут с поиском работы. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, специалисты помогут с выбором жителям Варнавинского, Володарского, Шатковского районов Нижегородской области, а также Выксы и Первомайска.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы. В частности, будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.

Отметим, что для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom.

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