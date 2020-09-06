Процент выздоровевших от коронавируса нижегородцев растет

По данным приведенным на сайте стопкоронавирус.рф на 6 сентября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 33 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 25 364 человек.

За последние сутки было выявлено 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 28 562 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 494 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще двое нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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