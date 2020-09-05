Нижегородское "Торпедо" победило "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

Фото: vk.com/torpedonn

Хоккейный клуб Нижнего Новгорода одержал победу в первом матче сезона на домашней арене. Об этом сообщается на сайте РИА Новости.

Сегодня "Торпедо" обыграла новосибирскую "Сибирь" со счетом 4:3 (3:1, 1:1, 0:1). Победные шайбы забросили нижегородцы Сергей Гончарук (4-я минута), Брэйди Остин (8), Джастин Клус (15) и Энди Миле (37). У гостей отличились Дмитрий Саюстов (6), Эрик О'Делл (28) и Никита Коротков (50).

Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал поражение своего клуба: "Мы где-то проспали первый период, и он решил исход матча. К сожалению, не все игроки готовы к матчу, в частности легионеры (пропустили часть предсезонной подготовки). Сегодня сделали ротацию крайних нападающих, это дало свой результат, но именно хорошей игры крайних нам не хватило".

Теперь "Торпедо" предстоит встретиться с питерским СКА. Матч пройдет 8 сентября.

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