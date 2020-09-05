Воркаут-площадка в Московском районе Нижнего Новгорода откроется на следующей неделе

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Воркаут-площадка в Московском районе готовится к открытию. Вчера рабочие перешли к заключительному этапу – укладке резинового покрытия. Глава районной администрации Владимир Кропотин провел осмотр обновленной локации.

20 спортивных тренажеров уже установили возле дома №15 по улице Красных Зорь. «К выбору места мы подходили очень тщательно. Улица Красных Зорь имеет плотную жилую застройку, рядом находится школа №139. Поэтому данная площадка будет пользоваться большим спросом не только у жителей близлежащих домов, но и у учеников школы, которые смогут проводить здесь уроки физической культуры, а также попрактиковаться в сдаче норм ГТО», - подчеркнул глава администрации Московского района.

Спортивный комплекс включает в себя горизонтальные гимнастические скамейки, турники, перекладины, силовые тренажёры, велотренажёры, кардиотренажёры. Оборудование рассчитано на людей разных возрастных групп и уровней физической подготовки.

Вокруг спортивного комплекса подрядчики планируют восстановить почвенный слой и засеять газон.

Напомним, что в Московском районе уже работают две воркаут-площадки - на ул. Шаляпина, 19 и возле школы №70, у стадиона «Старт».

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