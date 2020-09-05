Бутылку шампанского разбили о борт нового теплохода, спущенного на воду заводом «Красное Сормово»

Фото: krsormovo.nnov.ru

Судно «Пола Миропия» спустили на воду 4 сентября. По традиции корабелов «крестная мать» нового сухогруза Анна Бородовская, начальник отдела маркетинга ООО «Пола Райз», разбила о борт теплохода бутылку шампанского. Об этом сообщается на сайте завода «Красное Сормово».

«Пола Миропия» - последний из 11 теплоходов, построенный в рамках договора с Государственной транспортной лизинговой компании. Серию данных судов эксплуатирует судоходная компания ООО «Пола Райз». У них большая номенклатура грузов: удобрение, зерно, оборудование, строительные материалы.

Генеральный директор «Красного Сормова» Михаил Першин отмечает, что для завода спуск судна на воду является важным событием. «На строительство 20 сухогрузов проекта RSD59 у нас ушло два с половиной года, в среднем – по судну в месяц. Завод продолжает строительство данного проекта, впереди еще 20, девять из которых уже законтрактованы и строятся согласно производственному графику», - добавил он.

Напомним, что договор между ПАО «Завод «Красное Сормово» и «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59 был подписан в марте 2019 года. Ранее завод построил две серии аналогичных судов для ПАО «ГТЛК» по пять и четыре теплохода.

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