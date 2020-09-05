«К выборам депутатов всех уровней власти мы готовы», - Валентина Цывова

Руководитель рабочей группы ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области, член Общественной палаты России Валентина Цывова в ходе пресс-конференции заявила о готовности к выборам депутатов всех уровней власти.

«Недавно мы закончили голосовать по поправкам в Конституцию РФ, 2 сентября приступили к досрочному голосованию по выбору депутатов. Наша рабочая группа каждый день дежурит в Общественной палате региона - с 16.00 до 20.00 принимает обращения граждан. С 6 сентября мы работаем с 9.00 до 14.00 на горячей линии. В настоящее время мы сформировали пул наблюдателей из 800 человек. Это меньше, чем на голосовании за Конституцию РФ, потому что тогда не привлекались политические партии. Сейчас нам достаточно 800 наблюдателей, опытных в избирательном праве, которые будут дежурить вместе с наблюдателями от партий. Всем им выданы памятка общественному наблюдателю и порядок общественного наблюдения на избирательном участке», - рассказала Валентина Цывова.

Она добавила, что на избирательных участках будут соблюдены все эпидемиологические нормы, как и на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В частности, для этого выборы проводятся несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках. Все избиратели, работники и общественные наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также планируется контролировать соблюдение социальной дистанции.

Ранее избирком Нижегородской области сообщал, что на каждом избирательном участке при входе будет находится антибактериальный коврик, участникам голосования выдадут маски, перчатки и одноразовые авторучки, а также измерят температуру. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также будут находиться в масках и перчатках.

Каждый избирательный участок оснастят антисептическими средствами, ручными и стационарными металлодетекторами. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора там будет организована ежедневная влажная уборка и дезинфекция помещений для голосования. Кроме того, планируется нанести разметку с использованием сигнальных лент в помещениях для голосования.

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