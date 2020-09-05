Финал чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в новом формате

Нижегородская область примет участие в соревнованиях финала по 21 компетенции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет 6 сентября в дистанционно-очном формате. Об этом сообщает региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы».

Соревнования проходят по 130 компетенциям, для юниоров – по 71 компетенции. В национальном первенстве выступят более 2800 человек из 83 субъектов страны.

С 2018 года, количество участников выросло в 4 раза. Экспертное сообщество представят более 700 человек. Финал 2020 года станет самым масштабным за 8 лет не только в России, но и во всем мире.

Соревнования в регионе пройдут на площадках колледжей и техникумов, оснащенных по стандартам движения WorldSkills Russia. Участники финала Национального чемпионата от 12 до 21 года готовились на протяжении полугода. Их выступления оценят с помощью дистанционных и онлайн-технологий.

Компетенции соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Нижегородская область примет участие в соревнованиях финала по 21 компетенции: администрирование отеля, графический дизайн, документационное обеспечение управления и архивоведение, инженерный дизайн CAD, кирпичная кладка, кузовной ремонт, лабораторный химический анализ, облицовка плиткой, обработка листового металла, организация экскурсионных услуг, печное дело, полимеханика и автоматизация, ресторанный сервис, токарные работы на станках с ЧПУ, экспедирование грузов, эксплуатация грузового речного транспорта, ювелирное дело, электромонтаж, сухое строительство и штукатурные работы.

Награждение победителей проведут в формате онлайн-марафона. На церемонии закрытия 21 сентября объявят результаты медального зачета.

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