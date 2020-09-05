Пешеход погиб под колесами ВАЗа в Городецком районе

Водитель насмерть сбил 54-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло 4 сентября около 21.02 на 29 км трассы Линда-Городец-Заволжье. В темноте 44-летний водитель наехал на прохожего. В результате аварии пешеход скончался скончался на месте.

По словам очевидцев, погибший был пьян во время загородной вечерней прогулки по трассе. На одежде у мужчины не было светоотражателей.

По факту ДТП проводится проверка.

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