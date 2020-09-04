Сотрудника исправительной колонии уволили из органов ФСИН за взятничество

Сотрудника исправительной колонии в Борском районе осудили за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Следователям удалось доказать, что младший инспектор группы надзора ФКУ ИК-11 ГУФСИН злоупотреблял должностными полномочиями и неоднократно брал взятки у осужденных.

Только в октябре-декабре 2019 года мужчина трижды за деньги доставал заключенному сильнодействующие таблетки. А в марте 2020 года не сообщил руководству о том, что у осужденного есть телефон вопреки правилам колонии. Причем полученные за эти «услуги» деньги он смог легализовать с помощью переводов на банковскую карту через третьих лиц.

Мужчину уволили из органов ФСИН. Он признал свою вину. Суд приговорил нарушителя закона к штрафу в размере 250 тысяч рублей и лишению права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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