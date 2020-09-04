Движение транспорта на улице Страж Революции ограничат до конца сентября

На улице Страж Революции временно перекроют движение. Ограничение связано с размещением объекта инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Участок дороги напротив дома №21 перекроют с 08.00 7 сентября до 08.00 27 сентября. Поэтому автобусы А-10, А-51, А-56, Т-29, Т-59 будут ходить через улицу 50-летия Победы в оба направления.

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