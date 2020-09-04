В День бега нижегородские спортсмены встретятся на Гребном канале

Фото: best.fit

19 сентября на Гребном канале в Нижнем Новгороде пройдет День бега. По традиции, он включает два больших мероприятия – «Кросс нации» и эстафетный пробег. Поучаствовать в соревнованиях приглашают спортсменов от 14 до 65 лет.

В 71-ом пробеге будут разыграны призы правительства Нижегородской области, а победители 94-ого получат призы газеты «Нижегородская правда».

Для любителей легкой атлетики в рамках «Кросса нации» предусмотрены дистанции 800 м, 1 км, 2 км, 4 км, 8 км, 10 км. Первый забег начнется в 11.00.

В 13.00 к борьбе в эстафетах присоединятся команды школ и колледжей, вузов и районов области, ДЮСШ и ФОКов. Лучшие женские и мужские сборные проявятся на 10 этапах.

Для сильнейших беговых дружин эстафета длиннее на один этап – нулевой. Здесь на отрезке длиной в 800 метров разыгрываются призы заслуженных мастеров спорта Валентины Фокиной (у женщин) и Александра Брылина (у мужчин).

День бега-2020 пройдет без зрителей.

Информация и регистрация на соревнования размещена на сайте Dayofrun.ru.

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